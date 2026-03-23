Tutto è iniziato durante un servizio di controllo del territorio degli agenti del Commissariato di Afragola. I poliziotti, mentre percorrevano via Atellana, hanno notato il giovane alla guida di un’auto. Alla vista della pattuglia, il 27enne ha improvvisamente accelerato, ignorando l’alt imposto dagli agenti. Ne è scaturito un lungo inseguimento per le strade cittadine, durante il quale il fuggitivo ha compiuto manovre pericolose mettendo a rischio la sicurezza della circolazione. La corsa si è conclusa in via Armando Diaz, dove gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo dopo una colluttazione. Durante la fuga, il giovane ha tentato di disfarsi della droga lanciando dal finestrino sei involucri di hashish, per un peso complessivo di circa 15 grammi, subito recuperati dai poliziotti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Caivano, fugge all’alt e lancia droga dal finestrino: arrestato 27enne

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