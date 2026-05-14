salernitana tra qualificazione e fiducia

La Salernitana si è qualificata per il secondo turno dei playoff dopo aver ottenuto un pareggio nella partita di ieri sera. La squadra ha portato a casa il risultato che le permette di continuare la corsa verso la promozione in serie B. La gara si è conclusa con un risultato che ha soddisfatto i tifosi, mantenendo vivo il sogno di salire di categoria. La qualificazione è arrivata in una serata in cui la squadra ha dimostrato compattezza e determinazione sul campo.

Tempo di lettura: 3 minuti C’è qualcosa di magico nel pareggio che ieri sera ha suggellato la meritata qualificazione della Salernitana al secondo turno nazionale dei playoff per la promozione in cadetteria. Al netto del valore “ simbolico ” del risultato positivo che – di fatto – ha sacramentato i meriti della squadra granata nel doppio confronto con la Casertana, al triplice fischio dell’Arechi squadra, tecnico e tifoseria (quasi 20mila paganti per un turno infrasettimanale di terza serie, roba da fantascienza) si sono stretti in un unico abbraccio fatto di passione e convinzione nei propri mezzi. E se c’è un merito da attribuire a Serse Cosmi questo va ricercato nella capacità dell’allenatore umbro di restituire entusiasmo e “ vicinanza ” ad una piazza che aveva perso completamente ogni interesse e qualsiasi stimolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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