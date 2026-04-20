Salernitana terzo posto e fiducia ritrovata | l’inerzia è favorevole

La Salernitana si trova attualmente al terzo posto in classifica, con una serie di risultati positivi che hanno portato a un rinnovato senso di fiducia all’interno della squadra. I segnali provenienti dal campo sono chiari e non lasciano spazio a dubbi: la squadra ha cambiato passo nel finale di stagione, imprimendo un ritmo più deciso alle proprie prestazioni. La situazione attuale sembra indicare un momento di crescita e di stabilità per il team.

Tempo di lettura: 3 minuti I segnali che arrivano dal campo non accettano interpretazioni: la Salernitana ha decisamente impresso al proprio finale di stagione un ritmo diverso. E questo al di là dei sei punti ottenuti contro Trapani e Picerno, che hanno permesso ai granata di ritornare al terzo posto in classifica. La squadra targata Cosmi ha nuovamente sfoderato carattere e, soprattutto, è tornata ad essere quella formazione capace di ribaltare le situazioni apparentemente sfavorevoli. A 90 minuti dal termine della stagione regolare il destino dei granata è tutto in capo a ciò che verrà fuori dalla delicatissima sfida in programma domenica prossima a Foggia.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salernitana, terzo posto e fiducia ritrovata: l’inerzia è favorevole Notizie correlate Casertana, calendario favorevole in chiave terzo postoTempo di lettura: 2 minutiTutto in 270 minuti per la Casertana che nelle ultime tre giornate della regular season ha ottime possibilità di... Leggi anche: Bivio derby: la Salernitana deve riprendere il terzo posto o vede le streghe Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: CAMPIONATO PRIMAVERA | IL PERUGIA BATTE LA SALERNITANA 3-1, SECONDO POSTO SOLITARIO; Salernitana-Picerno 2-1: Lescano e Achik spingono i granata al terzo posto; SALERNITANA, VITTORIA E TERZO POSTO; La Salernitana vince ancora, la voce dei tifosi: Blindiamo il terzo posto. Salernitana arriva il terzo postoEra fondamentale vincere ieri sera contro il Picerno per rimanere sulla scia dei playoff nazionali e la Salernitana di Cosmi , con una prova tenace , pur se non spettacolare, riagguanta quel terzo po ... magazinepragma.com Salernitana-Picerno 2-1: Achik stende i lucani nel finale e riporta i granata al terzo postoDiretta di Salernitana-Picerno di Domenica 19 aprile 2026: Lescano apre, Pugliese pareggia, Achik entra e segna il gol decisivo ... calciomagazine.net Vittoria importante per la Salernitana: Lescano e Achik firmano il sorpasso al terzo posto - facebook.com facebook 76' Cambio Salernitana: esce Ferraris, entra Achik #SalernitanaPicerno 1-1 x.com