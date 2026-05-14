Nel match tra Salernitana e Casertana, due squadre si affrontano in una partita decisiva per i play-off, con un retroscena storico che risale a oltre un secolo fa. La Casertana cerca di invertire un percorso sfavorevole nei confronti della rivale, mentre la Salernitana tenta di mantenere il vantaggio accumulato. Le due formazioni si preparano a sfidarsi in un incontro che promette tensione e adrenalina.

? Punti chiave Come può la Casertana ribaltare un centenario svantaggio storico a Salerno?. Chi riuscirà a evitare il blackout mentale che ha afflitto Cosmi?. Quale giocatore del tridente granata deciderà il passaggio ai quarti?. Cosa accadrà se la Salernitana non gestirà il vantaggio negli ultimi minuti?.? In Breve Casertana deve vincere con almeno due reti di margine per ribaltare il risultato.. In oltre cento anni a Salerno i falchetti hanno vinto una sola volta.. Il tridente granata Ferraris Ferrari e Lescano deve scardinare la difesa avversaria.. Ventimila tifosi all'Arechi sosterranno il capitano Golemic per la qualificazione ai quarti..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salernitana-Casertana: derby per i play-off e un derby di storia

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