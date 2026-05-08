Per la partita tra le squadre di calcio della città, è stato deciso un divieto di trasferta per i tifosi ospiti. Di conseguenza, i supporter della squadra avversaria non potranno acquistare biglietti per il settore dedicato. La presenza di tifosi ospiti era stata prevista, ma ora si dovranno cercare alternative per assistere all'incontro. La disposizione riguarda esclusivamente la trasferta dei tifosi, senza coinvolgimento di altri aspetti della partita.

? Domande chiave Chi può ancora acquistare i biglietti per il settore ospiti?. Come cambierà l'atmosfera allo stadio senza i tifosi salernitani?. Quali sono le regole precise per evitare il blocco in stadio?. Quanto costerà il biglietto per assistere al derby domenica sera?.? In Breve Vendita biglietti settore ospiti da domani alle ore 10 tramite circuito GO2.. Prezzo singolo biglietto fissato a 13 euro per i tifosi granata.. Accesso consentito solo ai salernitani con residenza fuori dalla provincia di Salerno.. Tifosi Casertana in corsa per i biglietti verso il tutto esaurito allo Stadio Alberto Pinto.. Il Prefetto di Caserta ha disposto il divieto di trasferta per i residenti nella città di Salerno e in tutta la provincia, bloccando i tifosi granata che vorrebbero seguire la Casertana allo Stadio Alberto Pinto domenica sera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby Casertana-Salernitana: divieto di trasferta per i salernitani

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