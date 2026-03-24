Da Vigevano a Voghera sei su dieci hanno detto Sì Ma Certosa si distingue
Circa 33mila voti in più in provincia di Pavia hanno fatto prevalere il Sì al referendum confermativo sulla giustizia, che ha ottenuto il 56,77% dei consensi, mentre il No è rimasto fermo al 43,23%. Degli oltre 411mila elettori ha votato il 60,66%. Nel capoluogo, città governata da una coalizione di centrosinistra, il No ha ottenuto poco più di 3mila preferenze, il 54,42%, mentre il Sì ha ricevuto il 45,58% dei consensi. "Oggi si è espressa un’Italia che crede nella giustizia sociale, nei diritti e nella partecipazione. Un’Italia che continua a sognare e a guardare avanti con fiducia – ha commentato Fabio Catalano, segretario generale della Cgil di Pavia del comitato per il No –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Secondo quanto riportato dal Tg1, l’analisi del traffico telefonico avrebbe evidenziato uno scambio di messaggi tra la madre del giovane e un vigile del fuoco di Vigevano la sera precedente al delitto x.com
Salve , qualcuno può consigliarmi qualche zona dove poter correre a Vigevano Grazie facebook