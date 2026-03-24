Circa 33mila voti in più in provincia di Pavia hanno fatto prevalere il Sì al referendum confermativo sulla giustizia, che ha ottenuto il 56,77% dei consensi, mentre il No è rimasto fermo al 43,23%. Degli oltre 411mila elettori ha votato il 60,66%. Nel capoluogo, città governata da una coalizione di centrosinistra, il No ha ottenuto poco più di 3mila preferenze, il 54,42%, mentre il Sì ha ricevuto il 45,58% dei consensi. "Oggi si è espressa un’Italia che crede nella giustizia sociale, nei diritti e nella partecipazione. Un’Italia che continua a sognare e a guardare avanti con fiducia – ha commentato Fabio Catalano, segretario generale della Cgil di Pavia del comitato per il No –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Vigevano a Voghera sei su dieci hanno detto Sì. Ma Certosa si distingue

Articoli correlati

Google e Meta a processo: hanno creato dipendenza nei bambini (ma lo si sapeva da almeno dieci anni)Un processo storico negli Stati Uniti All’inizio di quest'anno in una corte di Los Angeles è partito un procedimento che potrebbe segnare un vero...

Ceccarelli: “Mi hanno offesa mi hanno detto ‘sei patetica’ ma non riusciranno a zittirmi”Il video in cui in procuratore Antonio Ardituro cerca di zittirla durante un dibattito a Casa di Principe sul referendum, con tanto di moderatrice...

Aggiornamenti e notizie su Da Vigevano a Voghera sei su dieci...

Discussioni sull' argomento Da Vigevano a Voghera sei su dieci hanno detto Sì. Ma Certosa si distingue; Tre operazioni interforze per controlli a Vigevano, Voghera e Pavia.; Sicurezza in provincia: in settimana tre operazioni di controllo straordinario a Pavia, Vigevano e Voghera; Referendum giustizia, ecco cosa si vota e come rifare la tessera elettorale a Pavia, Vigevano e Voghera.

Vigevano più povera di Voghera bocciato il modello di impresaTra Vigevano, Mortara e Voghera, è Vigevano la città più povera. Il dato è emerso ieri durante l’incontro su lavoro precario e disuguaglianze a Vigevano, organizzato dall’associazione culturale ... laprovinciapavese.gelocal.it

Secondo quanto riportato dal Tg1, l’analisi del traffico telefonico avrebbe evidenziato uno scambio di messaggi tra la madre del giovane e un vigile del fuoco di Vigevano la sera precedente al delitto x.com

Salve , qualcuno può consigliarmi qualche zona dove poter correre a Vigevano Grazie facebook