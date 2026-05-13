A Bergamo sei imprenditori su dieci temono le spaccate E il 24% avverte la minaccia delle baby gang

A Bergamo, il 60% degli imprenditori si dice preoccupato per le spaccate, mentre il 24% segnala la presenza di baby gang come minaccia. I dati recenti mostrano che furti e atti vandalici rappresentano ancora le principali preoccupazioni per chi gestisce attività commerciali nella zona. Questi fenomeni sono confermati anche dai numeri, indipendentemente dalle recenti cronache di reati.

Bergamo. Spaccate e furti si confermano, anche a livello statistico e non sull’onda emotiva dell’escalation di reati di questi giorni, i fenomeni criminali che destano maggiore allarme tra gli imprenditori bergamaschi. Il dato complessivo legato al timore tra furti e spaccate raggiunge il 56% a Bergamo, ben al di sopra della media nazionale. Quasi sei imprenditori su dieci percepiscono questi fenomeni come la minaccia più concreta alla propria attività quotidiana. A livello nazionale, il 21,6% indica i furti come principale minaccia, seguito a stretto giro dalle spaccate (19,2%). La preoccupazione non riguarda solo il danno economico diretto (merce rubata, vetrine rotte, costi di ripristino, ore di chiusura forzate), ma anche il senso di vulnerabilità provato, che porta spesso a ulteriori investimenti in sicurezza.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Dai furti alle baby gang, la mappa delle paure dei commercianti: "Uno su tre percepisce un peggioramento dei livelli di sicurezza"C’è un numero che, più di altri, fotografa l’incertezza che si respira tra le vetrine del territorio: il 29%.

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