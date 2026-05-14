Sale la tensione al picchetto Operai sgomberati agente ferito

Nella mattinata di oggi si sono verificati scontri tra operai e forze dell’ordine presso il presidio davanti a un sito industriale. Dopo aver sgomberato il picchetto, un agente è rimasto ferito durante le operazioni. La situazione si è fatta più tesa con l’intervento delle forze dell’ordine per ripristinare l’ordine. Nessuna variazione sulla presenza degli operai al momento, mentre continuano le verifiche sui ferimenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui