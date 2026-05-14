Sale la tensione al picchetto Operai sgomberati agente ferito
Nella mattinata di oggi si sono verificati scontri tra operai e forze dell’ordine presso il presidio davanti a un sito industriale. Dopo aver sgomberato il picchetto, un agente è rimasto ferito durante le operazioni. La situazione si è fatta più tesa con l’intervento delle forze dell’ordine per ripristinare l’ordine. Nessuna variazione sulla presenza degli operai al momento, mentre continuano le verifiche sui ferimenti.
Mattinata ad alta tensione a Sant’Agata Bolognese: dopo qualche ora di presidio all’esterno dei cancelli di un’azienda che fa parte di Desa Industria (gruppo che si occupa della produzione di detergenti per la casa di marchi molto noti tra cui anche Chanteclair), il picchetto operaio composto da una quarantina in totale tra lavoratori e attivisti fuori dai cancelli di via Modena, è stato rimosso e ’sgomberato’ dai poliziotti e dai carabinieri in tenuta anti-sommossa. La mobilitazione del sindacato Si Cobas con il sostegno di Plat (Piattaforma di Intervento Sociale) è nata per "il licenziamento di un lavoratore, delegato sindacale Si Cobas, dopo vent’anni di attività".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie correlate
Mondo Convenienza, operai in picchetto contro il rinvio degli aumenti al 2028: “Patto al ribasso tra azienda e sindacati”Nuova protesta del personale di Mondo Convenienza, la catena di arredamento low cost con magazzini a Settimo Torinese, Campi Bisenzio (Firenze),...
Proteste contro l’America’s Cup a Bagnoli, tensione attivisti-forze dell’ordine: agente ferito – VideoPentole, coperchi, fischietti e cori all’indirizzo del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
Temi più discussi: XXI Secolo 2025/26 - Al via Project freedom, il piano di Trump per Hormuz: sale la tensione - 04/05/2026 - Video; Sale la tensione al picchetto. Operai sgomberati, agente ferito; Sale la tensione a Hormuz, Trump: Senza accordo li colpiremo ancora con più violenza. L'Iran accusa gli Usa di violare la tregua; Alta tensione nelle acque dello Stretto di Hormuz.
Sale la tensione a Vibo: auto incendiata nella notte LEGGI QUI ----> https://www.zoom24.it/news/513957334534/sale-tensione-vibo-auto-incendiata-notte?et facebook
Cariche al corteo del Primo Maggio a Torino. La tensione sale quando lo spezzone dell’opposizione sociale si separa dalla manifestazione principale e raggiunge corso Regina Margherita nei pressi dell’ex centro sociale Askatasuna. I manifestanti hanno tent x.com
Sale la tensione al picchetto. Operai sgomberati, agente feritoMattinata ad alta tensione a Sant’Agata Bolognese: dopo qualche ora di presidio all’esterno dei cancelli di un’azienda che fa ... ilrestodelcarlino.it
Sale la tensione a Vibo: auto incendiata nella notteUn’altra automobile incendiata nella notte riaccende la tensione nel Vibonese, territorio da settimane attraversato da una lunga sequenza di episodi intimidatori tra incendi dolosi, colpi d’arma da fu ... zoom24.it