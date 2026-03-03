Proteste contro l’America’s Cup a Bagnoli tensione attivisti-forze dell’ordine | agente ferito – Video

A Bagnoli si sono svolte proteste contro l’America’s Cup con attivisti che hanno espresso il loro dissenso attraverso pentole, coperchi, fischietti e cori rivolti al sindaco di Napoli e alla presidente del Consiglio. Durante le manifestazioni si sono registrati momenti di tensione tra i partecipanti e le forze dell’ordine, con un agente che ha riportato ferite. Un video mostra alcune delle scene avvenute durante l’evento.

Pentole, coperchi, fischietti e cori all’indirizzo del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Gli attivisti di Bagnoli si stanno facendo sentire all’esterno della sede della X Municipalità, mentre all’interno della struttura si sta svolgendo il Consiglio comunale monotematico dedicato alla rigenerazione del quartiere e ai lavori dell’America’s Cup prevista nel 2027. Si ascoltano cori che invocano le “dimissioni” del sindaco di Napoli e del presidente del Consiglio. Da quanto si apprende, un agente di Polizia è rimasto ferito alla testa negli scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine che... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Proteste contro l’America’s Cup a Bagnoli, tensione attivisti-forze dell’ordine: agente ferito – Video Bagnoli, tensioni tra manifestanti “No America’s Cup” e forze dell’ordine durante consiglio comunaleMomenti di forte tensione a Bagnoli, dove alcune centinaia di cittadini sono scesi in strada in vista del consiglio comunale monotematico in... Bagnoli, nuovi blocchi dei tir dell'America's Cup nella notte: tensione con la polizia | VIDEONella serata di ieri e stamane ci sono stati nuovi blocchi dei tir su via Bagnoli. Contenuti utili per approfondire Proteste contro l'America's Cup a... Temi più discussi: Proteste contro l'attacco all'Iran a New York e davanti la Casa Bianca; Tre scenari per capire cosa succede ora; La guerra all’Iran si allarga, tra bugie e impreparazione; Iran, proteste a Teheran. Almeno 9 morti in tentato assalto a consolato Usa in Pakistan. Manfredi a Bagnoli, i cittadini potranno seguirlo su di un maxi schermo. Annunciato corteo di protestaIn via Acate 65 Consiglio comunale definito da Palazzo San Giacomo interamente dedicato alla rigenerazione di Bagnoli con relazione del sindaco Gaetano Manfredi ... napolitoday.it Manfredi relaziona sull'America's Cup, Bagnoli blindata tra le proteste: Partecipazione di facciataConsiglio comunale a Bagnoli sui lavori in corso per il grande evento: strade chiuse, accessi contingentati e proteste di comitati e commercianti. L’amministrazione parla di sicurezza, i residenti den ... napolitoday.it La lunga scia di proteste è arrivata anche in città. Striscioni e palloncini per opporsi alla riformulazione della legge che «riporta indietro di 50 anni. Cambiare una sola parola può cambiare tutto» - facebook.com facebook Espulso per proteste nel finale #RealMadridGetafe #LaLiga #DAZN x.com