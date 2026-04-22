Decreto sicurezza la Camera conferma la fiducia | via libera con 203 sì Arresto in flagranza per chi aggredisce il personale della scuola
La Camera dei deputati ha espresso fiducia al governo sul decreto sicurezza con 203 voti favorevoli, 117 contrari e 3 astenuti, confermando così l’approvazione già passata al Senato. Tra le misure contenute nel decreto, sono previste sanzioni più severe per chi aggredisce il personale scolastico, incluso l’arresto in flagranza. La discussione nel Parlamento prosegue con questa approvazione ufficiale.
La Camera dei deputati ha approvato la fiducia al governo sul decreto sicurezza con 203 voti favorevoli, 117 contrari e 3 astenuti, consolidando il percorso già avviato al Senato. Il testo, licenziato in prima lettura a Palazzo Madama nei giorni scorsi entra ora nella fase conclusiva, con l’obiettivo di diventare legge entro venerdì ed evitare la decadenza. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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