Decreto sicurezza la Camera conferma la fiducia | via libera con 203 sì Arresto in flagranza per chi aggredisce il personale della scuola

La Camera dei deputati ha espresso fiducia al governo sul decreto sicurezza con 203 voti favorevoli, 117 contrari e 3 astenuti, confermando così l’approvazione già passata al Senato. Tra le misure contenute nel decreto, sono previste sanzioni più severe per chi aggredisce il personale scolastico, incluso l’arresto in flagranza. La discussione nel Parlamento prosegue con questa approvazione ufficiale.