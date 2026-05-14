Olimpiadi c’è un tesoretto da 100 milioni Sala | Una piccola parte alla Fondazione il resto per asili scuole o sport

Il Comune di Milano ha riservato una cifra di 100 milioni di euro, destinata a coprire eventuali perdite finanziarie legate ai Giochi invernali. La somma, messa da parte in modo preventivo, rappresenta una garanzia per far fronte a possibili squilibri contabili della Fondazione organizzatrice. Il sindaco ha dichiarato che solo una piccola parte di questa somma sarà destinata alla Fondazione, mentre il resto sarà utilizzato per progetti sociali come asili, scuole e attività sportive.

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