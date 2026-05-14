Olimpiadi c’è un tesoretto da 100 milioni Sala | Una piccola parte alla Fondazione il resto per asili scuole o sport
Il Comune di Milano ha riservato una cifra di 100 milioni di euro, destinata a coprire eventuali perdite finanziarie legate ai Giochi invernali. La somma, messa da parte in modo preventivo, rappresenta una garanzia per far fronte a possibili squilibri contabili della Fondazione organizzatrice. Il sindaco ha dichiarato che solo una piccola parte di questa somma sarà destinata alla Fondazione, mentre il resto sarà utilizzato per progetti sociali come asili, scuole e attività sportive.
Milano, 14 maggio 2026 – Il Comune di Milano ha accantonato 100 milioni di euro in via precauzionale per far fronte alla possibilità di coprire un eventuale rosso nei conti della Fondazione Milano-Cortina per i Giochi invernali. Ma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rassicura spiegando che il Comune non dovrà versare la cifra intera ma semmai solo una parte e il resto sarà speso per servizi ai cittadini. https:www.ilgiorno.itmilanopoliticacomune-lidea-del-centrosinistra-conferenza-c37243a6 "Situazione positiva”. “La situazione è positiva e tranquillizzo tutti – ha spiegato ieri, a margine di un evento alla Cittadella degli archivi –. Noi abbiamo accantonato in una specie di fondo rischi 100 milioni, più altri 13 successivamente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie correlate
Leggi anche: Il tesoretto di 9,4 milioni finanzia scuole e sport
Leggi anche: Olimpiadi, altro che a costo zero: il Cio rifiuta l’aiutino da 100 milioni per coprire il buco della Fondazione Milano-Cortina. “Dato già abbastanza”, dice Losanna
Si parla di: Olimpiadi, c’è un tesoretto da 100 milioni. Sala: Una piccola parte, alla Fondazione il resto per asili, scuole o sport.
Olimpiadi, c’è un tesoretto da 100 milioni. Sala: Una piccola parte, alla Fondazione il resto per asili, scuole o sportIl sindaco di Milano è intervenuto a proposito dei soldi accantonati dai Giochi Invernali: I conti devono ancora essere chiusi, ma avremo denaro per i servizi alla città ... ilgiorno.it
Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi 2026, le pagelle: Thiele e Bolle magnetici (10), Lauro chiude il cerchio (9)Per l’Italia, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono state un successo: 30 medaglie – 14 di bronzo, 6 d’argento, 10 d’oro – per un evento diffuso, che ha unito gli sportivi del mondo intero sotto un ... dilei.it