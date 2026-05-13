Inail 600 milioni per la sicurezza sul lavoro | oltre 25 milioni destinati alla Sicilia

Inail ha annunciato un investimento di 600 milioni di euro attraverso il nuovo bando Isi, destinato a finanziare progetti di prevenzione sul lavoro. Di questi fondi, oltre 25 milioni sono riservati alla regione Sicilia. Le aziende che intendono migliorare le condizioni di sicurezza nei loro ambienti di lavoro possono presentare domande per ottenere incentivi a fondo perduto. I fondi sono finalizzati a sostenere iniziative volte alla tutela della salute e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

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Con il nuovo bando Isi l’ Inail mette a disposizione delle aziende che investono in prevenzione 600 milioni di euro di incentivi a fondo perduto, di cui oltre 25 milioni destinati alla Sicilia, per sostenere progetti finalizzati al miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’avviso porta a oltre 4,7 miliardi di euro il totale degli stanziamenti a livello nazionale nelle 16 edizioni dell’iniziativa avviata nel 2010, di cui circa 250 milioni destinati esclusivamente all’Isola. Prevenzione tra innovazione e cambiamento climatico Il nuovo bando segna un passo avanti verso un modello di prevenzione sempre più integrato con la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica, con un focus sui rischi emergenti legati anche ai cambiamenti climatici.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Inail, 600 milioni per la sicurezza sul lavoro: oltre 25 milioni destinati alla Sicilia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sicurezza sul lavoro, dalla Sicilia oltre 25 milioni col bando Inail: imprese chiamate a investire in prevenzione e innovazioneUn nuovo pacchetto di risorse per la sicurezza nei luoghi di lavoro rimette al centro il tema della prevenzione nelle imprese. Sicilia: 600 milioni sbloccati per lavoro e South workingIl Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla legge di stabilità della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028, senza impugnarla. Temi più discussi: Inail, nuovi investimenti su tutela infortunistica e transizione ecologica: 15 milioni per le imprese calabresi; Finanziamenti a fondo perduto maggio 2026: lista bandi aperti, scadenze e opportunità per le imprese; Infortuni sul lavoro, oltre 15 milioni alla Calabria: parte il nuovo bando Inail; Il presidente Inail: Sicurezza sul lavoro, c’è ancora tanto da fare. Infortuni in aumento. Inail stanzia 25 milioni per imprese siciliane che investano nella sicurezzaIsi l'Inail mette a disposizionedelle aziende che investono in prevenzione 600 milioni di eurodi incentivi a fondo perduto, di cui oltre 25 milioni solo perla Sicilia, per sostenere la realizzazione d ... ansa.it Inail, 600 milioni per la sicurezza sul lavoro: oltre 25 milioni destinati alla SiciliaNuovo bando Isi per le imprese: incentivi a fondo perduto fino al 65% (80% in alcuni casi). Domande entro il 28 maggio ... gazzettadelsud.it