Sala | per i 25 milioni ai Giochi si useranno fondi per scuole e asili

Il Comune ha annunciato che i 25 milioni destinati ai Giochi Olimpici saranno utilizzati per finanziare interventi su scuole e asili. La decisione ha sollevato interrogativi su come questi fondi possano coprire le esigenze di edilizia scolastica e servizi per l’infanzia. Si discute anche dell’impatto che il deficit della Fondazione potrebbe avere sul bilancio comunale e sui cittadini, considerando eventuali ripercussioni economiche future.

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