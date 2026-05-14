Sala | per i 25 milioni ai Giochi si useranno fondi per scuole e asili
Il Comune ha annunciato che i 25 milioni destinati ai Giochi Olimpici saranno utilizzati per finanziare interventi su scuole e asili. La decisione ha sollevato interrogativi su come questi fondi possano coprire le esigenze di edilizia scolastica e servizi per l’infanzia. Si discute anche dell’impatto che il deficit della Fondazione potrebbe avere sul bilancio comunale e sui cittadini, considerando eventuali ripercussioni economiche future.
? Punti chiave Come potrà il Comune finanziare asili e scuole con i fondi olimpici?. Quanto inciderà il deficit della Fondazione sul bilancio dei cittadini?. Perché l'operatore privato Edv chiede 134 milioni di euro al Comune?. Chi dovrà verificare la correttezza dei conti per evitare battaglie legali?.? In Breve Edv chiede 134 milioni per l'Arena, Comune stanzia 21 milioni tramite Legge sport.. L'assessora Martina Riva nega rimborsi privati, affidando verifica a revisore esterno.. Lendlease e Risanamento ricorrono al Tar per 7,3 milioni su opere viabilità.. Il deficit Fondazione Milano-Cortina è di 310 milioni, quota territorio circa 100 milioni.🔗 Leggi su Ameve.eu
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