Marta Cagnola | Sal Da Vinci all'Eurovision? Amato all'estero non capisco certi italiani Per sempre sì anche queer
Marta Cagnola, esperta di Eurovision, ha commentato le possibilità di Sal Da Vinci di ottenere successo alla prossima edizione del concorso. Ha sottolineato come il cantante sia molto apprezzato all'estero, mentre gli italiani sembrano meno coinvolti. Cagnola ha anche parlato dell'affetto per Sal Da Vinci e della sua lunga carriera, evidenziando la differenza di percezione tra pubblico italiano e internazionale.
Quante possibilità ha Sal Da Vinci di fare bene al prossimo Eurovision Song Contest? Lo abbiamo chiesto a Marta Cagnola, una delle maggiori esperte della competizione che ha raccontato dell'amore estero per il vincitore di Sanremo e dell'amore per il Festival e le canzoni italiane. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sal Da Vinci a Sanremo 2026: l’esperienza del 2009 e il ritorno dopo “Rossetto e caffe”Sal Da Vinci, nome d'arte di Salvatore Michael Sorrentino, sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, con la canzone "Per sempre sì":...
