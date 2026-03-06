Marta Cagnola | Sal Da Vinci all'Eurovision? Amato all'estero non capisco certi italiani Per sempre sì anche queer

Marta Cagnola, esperta di Eurovision, ha commentato le possibilità di Sal Da Vinci di ottenere successo alla prossima edizione del concorso. Ha sottolineato come il cantante sia molto apprezzato all'estero, mentre gli italiani sembrano meno coinvolti. Cagnola ha anche parlato dell'affetto per Sal Da Vinci e della sua lunga carriera, evidenziando la differenza di percezione tra pubblico italiano e internazionale.