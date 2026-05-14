Sal Da Vinci porta Napoli all’ambasciata italiana a Vienna | Malafemmena è il suo sigillo partenopeo

Il pomeriggio del 13 maggio, presso l’ambasciata italiana a Vienna, si è svolto un evento con la partecipazione di Sal Da Vinci. Il cantante napoletano ha portato la sua musica e il suo stile, con il brano “Malafemmena” che è stato al centro dell’attenzione. L’iniziativa ha attirato l’attenzione di un pubblico presente in Austria, creando un momento di condivisione culturale tra Italia e Austria.

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Emozionante momento nel cuore di Vienna. Il pomeriggio del 13 maggio ha visto Sal Da Vinci protagonista assoluto all’ambasciata italiana nella capitale austriaca. Sal, impeccabile nel suo completo nero, si è subito seduto al piano e ha calamitato gli sguardi su di lui e l’ascolto su una musica di eccezione: quella napoletana. L’artista in gara all’Eurovision Song Contest 2026 ha cantato Malafemmena, lasciando tutti ammirati per il bel canto di partitura partenopea. È il suo omaggio a Napoli che Sal non dimentica, neppure in Europa. L’Italia con lui gioca con una tradizione musicale su doppio fronte: Sal in Per sempre sì propone infatti il bilinguismo italiano-napoletano che funziona benissimo e oramai adotta in ogni sua canzone, “napoletanizzando” lo stivale con la lingua partenopea, la più musicale di tutte dalla notte dei tempi.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Sal Da Vinci porta Napoli all’ambasciata italiana a Vienna: Malafemmena è il suo sigillo partenopeo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Eurovision 2026: Sal Da Vinci porta il tricolore sul palco e accende ViennaIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. A Vienna per il 70esimo Eurovision, polemiche su Israele. Sal Da Vinci per l'Italia, la Svizzera porta sul palco un pezzo di CalabriaSono iniziate ieri a Vienna le celebrazioni per la 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2026, che culminerà con la finale del 16 maggio e... Temi più discussi: Blog | Eurovision 2026, prima semifinale: Sal Da Vinci mi ha deluso; Eurovision stasera su Rai 2, quando canta Sal Da Vinci: il programma; A Eurovision 2026 Sal Da Vinci porta Francesca Tocca sul palco: non cambia la canzone ma la coreografia; Sal Da Vinci conquista tutti all’Eurovision 2026. Sal Da Vinci conquista l’Eurovision 2026 con Per sempre sì e porta la melodia italiana davanti al pubblico europeo. Tra coreografie moderne e richiami alla tradizione napoletana, il cantante è tra i favoriti per la vittoria finale. #SalDaVinci ift.tt/51AnILm x.com Sal Da Vinci porta Napoli all’ambasciata italiana a Vienna: Malafemmena è il suo sigillo partenopeoEmozionante momento nel cuore di Vienna. Il pomeriggio del 13 maggio ha visto Sal Da Vinci protagonista assoluto all’ambasciata italiana nella capitale austriaca.Sal, impeccabile nel suo completo nero ... 361magazine.com Intervista a Sal Da Vinci: Eurovision 2026 mi regala colori nuoviEurovision 2026: l'intervista a Sal Da Vinci realizzata a Vienna, al termine di un evento cross promozionale fra Italia e Germania. eurofestivalnews.com