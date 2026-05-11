A Vienna sono iniziate le manifestazioni della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, che si concluderà il 16 maggio. La competizione si svolge quest’anno in un’atmosfera caratterizzata da polemiche e richieste di boicottaggio legate alla partecipazione di Israele. Tra gli artisti in gara ci sono Sal Da Vinci per l’Italia e un rappresentante svizzero con un brano che richiama la Calabria.

Sono iniziate ieri a Vienna le celebrazioni per la 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2026, che culminerà con la finale del 16 maggio e che si svolge quest’anno in un clima segnato dalle polemiche e dagli appelli al boicottaggio per la partecipazione di Israele. La capitale austriaca ha dato il via alla manifestazione accogliendo migliaia di fan provenienti da tutto il mondo e organizzando una serie di eventi aperti a turisti e residenti. La cerimonia inaugurale è stata caratterizzata dalla tradizionale sfilata delle 35 delegazioni partecipanti sul tappeto turchese, il colore simbolo del concorso. L'Eurovision raggiunge oggi oltre 170 milioni di persone attraverso televisione e piattaforme online, generando miliardi di visualizzazioni sui canali digitali.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - A Vienna per il 70esimo Eurovision, polemiche su Israele. Sal Da Vinci per l'Italia, la Svizzera porta sul palco un pezzo di Calabria

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