La coreografia di Sal? Come un mio quadro di Amici 2018 | Peparini punge Marcello Sacchetta

Durante la prima semifinale dell’Eurovision tenutasi a Vienna, l’esibizione di Sal Da Vinci ha suscitato discussioni tra due figure di spicco della danza italiana. In particolare, uno dei protagonisti ha commentato l’interpretazione dell’artista, paragonandola a una sua creazione del programma televisivo Amici del 2018. La dichiarazione ha attirato l’attenzione sui social media, generando un dibattito tra gli appassionati e gli addetti ai lavori sullo stile e l’originalità delle performance artistiche.

L’esibizione di Sal Da Vinci durante la prima semifinale dell’Eurovision a Vienna ha innescato un confronto a distanza tra due volti noti della danza italiana. Al centro della discussione la coreografia del brano “Per sempre sì”, firmata da Marcello Sacchetta, che richiamerebbe lo stile e i. 🔗 Leggi su Today.it

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