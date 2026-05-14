Ora è cambiato tutto, galeotta la svolta su TikTok di Rossetto e caffè e ovviamente la consacrazione di Per sempre sì, vincitrice dell'ultimo Festival, dov'è rientrato a furor di popolo. Quindi, il caso nazionale. In mezzo, salite e discese, musica e teatro, «tanti matrimoni in cui ho suonato io per primo» e il suo «felicissimo» con Paola Pugliese, sposata nel 1992, in tempi in cui - ha detto lei - «non avevamo i soldi per mangiare». Restaurazione della musica italiana, cliché da Eurovision, tradizione, tradimento, chissà. Dopo la prima esibizione, con tanto di tricolore estratto dalla gonna della ballerina, resta la solita sfinge, immune a tutto - critiche, complimenti, tempo, mode - tranne che a sé, alle emozioni e a una voce, si conferma parlandoci, in difficoltà rispetto ai giorni migliori.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sal Da Vinci a Eurovision 2026: «Certe critiche sono cattiverie inutili, ma ho le spalle larghe. Il litigio con mia moglie per una minigonna? Una storia ingigantita»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sal Da Vinci: 50 anni di carriera, ma è polemica per la vittoria - La volta buona 04/03/2026

Notizie correlate

Sal Da Vinci: “Io e mia moglie ci lasciammo perché lei indossò una minigonna. Ebbi un’altra donna”Ospite del podcast di Diletta Leotta, Sal Da Vinci ha fatto alcune rivelazioni inedite sul rapporto con la moglie Paola Pugliese, con cui è sposato...

La storia segreta di Sal Da Vinci: gelosia per una minigonna e un anno di separazione dalla moglie (e il web insorge)Quarant’anni di matrimonio, due figli, tre nipoti e una carriera che ha attraversato generazioni.

Temi più discussi: Sal Da Vinci all’Eurovision, le prove di Per sempre sì tra abiti bianchi e una sposa sul palco; Sal Da Vinci annuncia il nuovo album Per sempre sì; Eurovision 2026, Sal Da Vinci fenomeno mediatico anche fuori dai confini: ondata d’amore (e di follower) a Vienna, per i bookmaker è tra i favoriti; 'Per sempre sì' in inglese per l'Eurovision? Sal Da Vinci spiega come sarà l'esibizione.

Marcello Sacchetta (coreografo), Eurovision: Sal Da Vinci, Mommo ed io, uniti da 12 anni, siamo l'Italia alle olimpiadi della musica-AUDIO x.com

Sal Da Vinci a Vienna dona l’anello all’ambasciatore italiano, poi canta MalafemmenaL’incontro con il cantante nella sede diplomatica. Che emozione, mia madre da bambina emigrò in questa città ... repubblica.it

Sal Da Vinci a Eurovision 2026: «Certe critiche sono cattiverie inutili, ma ho le spalle larghe. Il litigio con mia moglie per una minigonna? Una storia ingigantita»L'artista napoletano, in gara con Per sempre sì, ricorda quando «ero io a suonare ai matrimoni», nel segno di una vita trascorsa sul palco. «Ho faticato per salire ogni gradino, ma oggi ho capito che ... vanityfair.it