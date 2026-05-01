Negli ultimi giorni si sono diffuse notizie riguardanti Sal Da Vinci e alcuni eventi personali che hanno attirato l’attenzione dei media. La vicenda riguarda un episodio di gelosia legato a una minigonna e un periodo di separazione dalla moglie durato un anno. La notizia si è diffusa sui social e sui mezzi di informazione, generando reazioni da parte del pubblico e suscitando commenti di vario genere.

Quarant’anni di matrimonio, due figli, tre nipoti e una carriera che ha attraversato generazioni. Eppure, dietro il trionfo sanremese di Sal Da Vinci con “ Per sempre sì ” e la sua imminente partecipazione all’Eurovision, si nasconde un aneddoto che racconta molto più di quanto sembri: la storia di una lite adolescenziale per una minigonna che portò alla rottura di un amore appena sbocciato. Il cantautore napoletano ha aperto il suo cuore nel podcast Mamma Dilettante condotto da Diletta Leotta, ripercorrendo le tappe di una relazione iniziata quando era poco più che un ragazzino. Sal aveva 15 anni, Paola Pugliese ne aveva 16. Due adolescenti che sentivano già il bisogno impellente di stare insieme, come se intuissero che quel legame avrebbe segnato il resto delle loro vite.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La storia segreta di Sal Da Vinci: gelosia per una minigonna e un anno di separazione dalla moglie (e il web insorge)

Sanremo 2026 - Sal Da vinci canta Per sempre si

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