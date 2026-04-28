Sal Da Vinci | Io e mia moglie ci lasciammo perché lei indossò una minigonna Ebbi un'altra donna

Durante un podcast condotto da Diletta Leotta, Sal Da Vinci ha parlato del suo matrimonio con Paola Pugliese, con cui è sposato da 34 anni. Ha riferito che la separazione è avvenuta dopo che sua moglie indossò una minigonna. Inoltre, ha confermato di aver avuto un’altra donna nel corso del loro rapporto. Queste dichiarazioni sono state fatte in modo diretto e senza ulteriori commenti.

Ospite del podcast di Diletta Leotta, Sal Da Vinci ha fatto alcune rivelazioni inedite sul rapporto con la moglie Paola Pugliese, con cui è sposato da 34 anni. Il primo bacio a 16 anni, poi un periodo passati distanti: "Ci siamo lasciati perché lei mise una minigonna e io mi arrabbiai. Ebbi un altro fidanzamento nel frattempo".🔗 Leggi su Fanpage.it

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