Sal Da Vinci ha dichiarato di essere figlio di Toto Cutugno e Domenico Modugno, aggiungendo anche di essere legato ai Ricchi e Poveri e ai Pooh. Ha affermato che all’estero è più facile affermarsi come artista, sottolineando il suo legame con queste figure della musica italiana. La sua affermazione è stata fatta in un’intervista, in cui ha parlato della sua identità e delle sue influenze musicali.

Italiano vero. "Sono figlio di Toto Cutugno, di Domenico Modugno, ma anche dei Ricchi e Poveri, e, perché no, dei Pooh" dice Sal Da Vinci, lucidando a suo modo il vecchio brocardo latino del “mater semper certa est”. "Mi sento anche fratello di Renato Zero: sono italiano e porto con orgoglio le mie radici, la mia cultura e il mio modo di stare al mondo. E rivendico il fatto di arrivare da Napoli, città che non si accontenta di essere un luogo, ma è carattere, storia, ingegno, passione e identità. La mia napoletanità è un valore aggiunto. Perché mi ha insegnato ad avere visione, umanità, creatività e la capacità di affrontare ogni situazione con energia e intelligenza".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sal Da Vienna: "Sono figlio di Cutugno. All’estero è più facile"

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