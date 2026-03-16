Durante la puntata del 15 marzo di Che Tempo Che Fa, Sal Da Vinci è stato ospite di Fabio Fazio e ha parlato del successo di “Per sempre sì”, la canzone con cui ha vinto Sanremo 2026. Ha commentato il brano, confrontandolo con l’italiano autentico di un’altra celebre canzone, lasciando intendere che il risultato potrebbe essere diverso.

Ospite di Fabio Fazio nella puntata del 15 marzo di Che Tempo Che Fa, Sal Da Vinci commenta il successo non solo italiano di Per sempre si, con cui ha vinto Sanremo 2026. «Hanno capito che è una canzone onesta», ha detto, «In più, adesso le nuove piattaforme digitali contribuiscono a dare un immediato riscontro». E quando il conduttore e Luciana Littizzetto paragonano il brano a L’italiano di Toto Cutugno, Sal esclama: «Magari!». Copyright 2023 © Tutti i diritti riservati. Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 R.E.A. di Milano 1524326 Capitale sociale € 270.000.000,00... 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sal Da Vinci: «”Per sempre sì” come l’italiano vero di Cutugno? Magari!»

Articoli correlati

Sal Da Vinci andrà all’Eurovision Song Contest 2026 con “Per sempre sì” e sposta il tour previsto in America. A 57 anni è il rappresentante italiano più anziano di sempre nella competizioneCome previsto, la partecipazione di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026 con “Per sempre sì” comporterà lo slittamento di tutte le attività...

Il marchio “Per sempre sì” non è di Sal Da Vinci: chi l’ha prenotato? Su Instagram appare “Per sempre si shop”Il 3 marzo 2026 qualcuno ha depositato la domanda di registrazione del marchio “Per Sempre Sì”, diventato celebre grazie alla vittoria di Sal Da...

Una selezione di notizie su Sal Da Vinci Per sempre sì come...

Temi più discussi: A Sal Da Vinci il più alto riconoscimento cittadino: la targa con la Medaglia della Città di Napoli; SAL DA VINCI - Fondazione Villa Bertelli; Volete ascoltare 'Per sempre sì' di Sal Da Vinci in giapponese? Eccola (e attenzione, potrebbe piacervi); In difesa di Sal Da Vinci e contro la difficile abolizione della gelosia.

Eurovision, Sal Da Vinci conquista l’estero: Per sempre sì fa impazzire i Blue, ecco la reazioneSanremo 2026 non smette di stupire, nemmeno oltre confine. Il brano vincitore dell’ultima edizione, Per sempre sì di Sal Da Vinci, ha varcato la Manica e conquistato una delle boyband più iconiche deg ... rds.it

Sal Da Vinci, Per sempre sì: moglie, figli e vita privata | Ascolti in radio della canzone di Sanremo 2026Sal Da Vinci, chi è e vita privata del vincitore di Sanremo 2026: moglie, figli e successi in carriera. Come sta andando il brano Per sempre sì? ilsussidiario.net

L'INCONTRO DOPO 40 ANNI DAL FILM ASSIEME TRA VERDONE E SAL DA VINCI. COSA SI SONO DETTI - facebook.com facebook

“Ho cantato anche ai passaggi di proprietà” - Sal Da Vinci #CTCF x.com