Vela Spagna in fuga dopo la prima giornata del SailGP di Sydney Red Bull Italy in crescita

La prima giornata del SailGP di Sydney si è conclusa senza incidenti, offrendo regate spettacolari nelle acque del porto. La Spagna si è posizionata in testa dopo le prime manche, mentre Red Bull Italy ha mostrato segnali di miglioramento rispetto alle gare precedenti. La competizione prosegue con tutte le squadre pronte a dare il massimo nelle prossime sfide.

Va in archivio per fortuna senza incidenti e con delle regate mozzafiato nelle acque del porto di Sydney il day-1 della terza tappa stagionale del SailGP 2026, sesta edizione dello spettacolare circuito velico internazionale riservato ai catamarani foiling F50 ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. Quest'oggi si sono disputate quattro prove di flotta, mentre domani andranno in scena le ultime regate di qualificazione con a seguire la Finale secca a tre. Non tutto è perduto comunque per alcune inseguitrici, che restano in scia alla top3 e domani potranno inseguire il pass per la finale. Quarta piazza a 23 punti per i britannici di Emirates GBR, che hanno lo stesso punteggio del team Red Bull Italy.