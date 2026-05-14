Sagra di Conamarise
La sagra di Concamarise si svolgerà dal 29 maggio al 2 giugno 2026 presso l'area verde della Pro Loco, in via Lucio Battisti 16. L’evento prevede diversi giorni di attività e intrattenimento nella località situata in provincia di Verona. La manifestazione coinvolge la comunità locale e si svolge in un’area aperta, offrendo opportunità di socializzazione e svago per i partecipanti.
Sagra di Concamarise. Dal 29 maggio al 2 giugno 2026. Area Verde Pro Loco, Via Lucio Battisti 16, Concamarise (VR).SAGRE, FESTE ED EVENTI ENOGASTRONOMICI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2026?Cinque giorni tra musica live, tradizioni e ottima cucina. Stand enogastronomici al.🔗 Leggi su Veronasera.it
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