Sagra di Conamarise

La sagra di Concamarise si svolgerà dal 29 maggio al 2 giugno 2026 presso l'area verde della Pro Loco, in via Lucio Battisti 16. L’evento prevede diversi giorni di attività e intrattenimento nella località situata in provincia di Verona. La manifestazione coinvolge la comunità locale e si svolge in un’area aperta, offrendo opportunità di socializzazione e svago per i partecipanti.

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