A Roncofreddo si svolge la tradizionale Sagra del pisello, evento che richiama ogni anno molti visitatori. Quest’anno, la festa si arricchisce di un nuovo spazio, l’Arena Belvedere, che sostituisce le strutture precedenti. La gestione dell’evento è stata affidata a una nuova organizzazione, che ha deciso di introdurre alcune modifiche nell’allestimento e nelle modalità di svolgimento. La ristrutturazione dell’area e i cambiamenti nella gestione sono stati annunciati dagli organizzatori, senza indicare ulteriori dettagli sui motivi di questa decisione.

? Punti chiave Come cambierà l'esperienza della festa con la nuova Arena Belvedere?. Chi ha deciso di rinnovare la gestione di questa storica tradizione?. Cosa troveranno i bambini nell'area dedicata vicino alla pescheria?. Perché i residenti hanno sgranato i piselli a mano nei giorni precedenti?.? In Breve Rievocazione storica del mercato e musica con nuova Arena Belvedere in via Matteotti.. Area bambini con laboratori presso la pescheria e mercato agricolo domenica 17 maggio.. Programma culturale include attività al Cineteatro Victor, Teatro Bonci e Teatro Verdi.. Cittadini coinvolti nella preparazione manuale dei piselli per la 55esima edizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sagra del pisello a Roncofreddo: tra tradizioni e nuova Arena Belvedere

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