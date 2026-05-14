Sagra ‘A Purpetta | 3 giorni di polpette napoletane cuoppi e piatti tipici da gustare!

La Sagra ‘A Purpetta si svolgerà a Scisciano nel 2026, offrendo tre giorni dedicati alle tradizionali polpette napoletane e altri piatti tipici della cucina locale. L’evento prevede la presentazione di vari piatti, tra cui cuoppi e specialità gastronomiche, pensati per un pubblico di visitatori e appassionati. La manifestazione si ripeterà dopo aver avuto luogo in passato, con una programmazione che include momenti di degustazione e intrattenimento legati alla tradizione culinaria della zona.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dal 15 al 17 maggio 2026, il piccolo comune di Scisciano, in provincia di Napoli, si prepara a ospitare la nona edizione della tradizionale Sagra ‘A purpetta d’a nonna. Questo evento gastronomico rappresenta uno dei momenti più attesi dalla popolazione locale e non solo, celebrare la polpetta, simbolo della cucina partenopea. L’entrata all’evento sarà gratuita e si terrà lungo via Palazzuolo, in un’atmosfera di festa e convivialità. Organizzata dall’Associazione Volontari Il Palazzo e con il patrocinio morale del Comune di Scisciano, la Sagra offre a cittadini e visitatori l’opportunità di trascorrere tre giornate all’insegna dei sapori tipici della Campania. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Sagra ‘A Purpetta: 3 giorni di polpette napoletane, cuoppi e piatti tipici da gustare! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 16/12/25 - Le ricette di nonno Enzo: Polpette alla napoletana Sullo stesso argomento "Te lo do io il Brasile": sagra ai Giardini Luzzati con piatti tipici, musica e torneo di calciobalillaSabato 28 febbraio e domenica 1 ° marzo tornano le sagre ai Giardini Luzzati: l'aria di Carnevale torna a farsi sentire con Te lo do io il Brasile,... Gite fuori porta e piatti tipici: 7 sagre da non perdere in ToscanaFirenze, 9 aprile 2026 – Con il sole e le miti temperature che scaldano la Toscana, torna puntuale l’appuntamento con i sapori autentici del...