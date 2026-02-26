Te lo do io il Brasile | sagra ai Giardini Luzzati con piatti tipici musica e torneo di calciobalilla

Nel fine settimana ai Giardini Luzzati si svolge una sagra dedicata al Brasile, con piatti tradizionali, musica dal vivo e attività per tutte le età. L’evento propone anche un torneo di calciobalilla e momenti di intrattenimento per le famiglie, tra il ritmo del samba e l’atmosfera festosa del Carnevale. La manifestazione si svolge sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo.

Sabato 28 febbraio e domenica 1 ° marzo tornano le sagre ai Giardini Luzzati: l'aria di Carnevale torna a farsi sentire con Te lo do io il Brasile, con cibo tipico brasiliano, animazione per famiglie, baby sambodromo, musica e torneo di calciobalilla.Il menù prevede espetinhos (spiedini) di pollo.