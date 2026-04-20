Nelle prime settimane dopo l’incendio a Crans Montana, l’ospedale di Sion ha inviato a tre famiglie italiane le fatture per le spese mediche sostenute durante il ricovero dei loro figli. Le fatture riguardano le cure fornite ai feriti, tutti giovani italiani, nelle giornate immediatamente successive all’incidente. La notizia ha suscitato attenzione tra le famiglie coinvolte e nei media locali.

L’ ospedale di Sion ha inviato a tre famiglie di feriti italiani le fatture relative alle spese sanitarie sostenute per la cura dei ragazzi nei giorni immediatamente successivi al rogo di Crans Montana. Si tratta di cifre cospicue: gli importi indicati sono compresi tra 15 mila e 60 mila franchi svizzeri, che all’incirca è la stessa somma in euro. L’avvocato Domenico Radice, che assiste alcune vittime dell’incendio, ha definito «inopportuni» i documenti inviati dall’ospedale svizzero. L’ambasciatore italiano vedrà il presidente del governo cantonale. «In linea generale riteniamo che le spese debbano essere a carico delle autorità svizzere, anche considerate le presunte responsabilità pubbliche finora emerse, e proprio per questo l’invio delle fatture poteva essere evitato», ha spiegato Radice.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il caso delle fatture inviate ai feriti di Crans Montana

Notizie correlate

Crans-Montana, arrivano le fatture ai feriti per i giorni di ricovero in Svizzera: ?importi tra 16.000 e 66.000 euroL'ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nel rogo del Le Costellation a Crans...

Leggi anche: Rogo di Crans Montana: l’ospedale di Sion invia fatture da decine di migliaia di euro ai feriti. L’ambasciatore: “Nulla è dovuto”

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Dal molo frangiflutti alla Foce agli ottomila tulipani Hakuun.

Il caso delle fatture inviate ai feriti di Crans MontanaLe hanno ricevute tre famiglie italiane dall’ospedale di Sion. Il legale: «Inopportuno». L’ambasciatore a Berna: «Il Canton Vallese ha sempre detto che non devono pagare nulla». L’ospedale di Sion ha ... lettera43.it

Crans Montana, l’ospedale di Sion manda la fattura alle famiglie di tre feriti italiani: fino a 60mila franchi di spese sanitarieMilano, 20 aprile 2026 – L’ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nell’incendio del Le Costellation a Crans Montana, la fattura relativa ... quotidiano.net