A Los Angeles, durante una serata al LACMA, si è assistito a un contrasto evidente tra due celebrità presenti alla sfilata. Una ha indossato un abito di alta moda in stile couture, mentre l'altra ha optato per un look più casual con jeans slavati. La passerella non è stata solo una presentazione di abiti, ma anche un esempio di stili diversi che si incontrano nel mondo dello spettacolo.

A Los Angeles la moda ha smesso per una sera di essere soltanto moda. Al LACMA, sotto le iconiche installazioni luminose di Urban Light, la nuova sfilata Dior Cruise 2027 orchestrata da Jonathan Anderson ha trasformato il museo californiano in un set cinematografico sospeso tra vecchia Hollywood, noir contemporaneo e glamour sperimentale. E in mezzo a un front row pieno di star, due donne hanno raccontato perfettamente il dualismo della serata: Sabrina Carpenter e Miley Cyrus. Sabrina Carpenter in giallo burro è la ragazza couture che Dior voleva raccontare. Sabrina Carpenter continua a capire la moda meglio di molte colleghe della sua generazione.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sabrina Carpenter e Miley Cyrus agli opposti alla sfilata: una da fiaba couture, l’altra in jeans slavati

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