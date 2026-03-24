Miley Cyrus a Los Angeles ha ritrovato i suoi vecchi colleghi del cast di “Hannah Montana” in occasione della prima dello speciale per celebrare i 20 anni della serie tv che l’ha vista protagonista quando era ragazzina. L’attrice e cantante ha affermato che questo traguardo le ha dato l’opportunità di vedere il personaggio e la serie da “una nuova prospettiva”. “Ora che mi trovo fuori, essendo cresciuta, posso farne parte in un modo che non potevo quando ero nel bel mezzo di tutto, con tutto il caos, gli impegni e le riprese. Ora è solo una celebrazione. Quindi è una nuova prospettiva. Mi piace molto”, ha detto Cyrus.Jason Earles, che ha... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hannah Montana 2026, Miley Cyrus alla premiere dello speciale per i 20 anni della serie

Articoli correlati

Miley Cyrus è di nuovo Hannah Montana nel trailer dello speciale dedicato ai 20 anni della serieIl 24 marzo arriverà sugli schermi di Disney+ l'atteso progetto che celebra i due decenni trascorsi dal debutto del popolare show.

Miley Cyrus torna ai capelli extra biondi, extra lunghi per il 20° anniversario di Hannah MontanaMiley Cyrus e l'effetto nostalgia: capelli in puro stile Hannah Montana Le fan della serie e di Miley Cyrus sono già in modalità nostalgia.

Hannah Montana 20th Anniversary Special Teaser

Tutti gli aggiornamenti su Hannah Montana

Temi più discussi: Hannah Montana, è uscito il trailer dello speciale per i 20 anni; Disney+, lo speciale per i vent'anni di Hannah Montana con Miley Cyrus; Hannah Montana sta per tornare! Ecco il trailer dello speciale dedicato ai fan; Miley Cyrus resuscita Hannah Montana: nostalgia o crisi creativa?.

Hannah Montana 2026: il ritorno di Miley CyrusVent’anni dopo il debutto, Hannah Montana 2026 anniversario diventa molto più di una semplice celebrazione: è un’operazione nostalgia costruita ... blogdilifestyle.it

Hannah Montana, speciale per i vent’anni. Miley Cyrus: Per me è come tornare a casaOggi su Disney+ uno speciale per celebrare l’anniversario che mescola video d’archivio, una lunga intervista alla popstar e un concerto dal vivo ... repubblica.it

In occasione del ventennale dalla messa in onda di Hannah Montana, Miley Cyrus riflette sulla sua carriera, il rapporto con la propria famiglia, la dipendenza e il modo in cui è riuscita ad accettare il proprio passato, costruendo il futuro x.com

Hannah Montana, il 24 marzo 2006 andava in onda il primo episodio Oggi su Disney+ debutta lo speciale per il 20° anniversario dello show. #HannahMontana #MileyCyrus #anniversario #serietv #ac facebook