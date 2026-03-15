Oggi alle 18 si apre la seconda edizione della collettiva d’arte “Contemporanea” nel Comune di Montelabbate. L’evento si svolge negli spazi dello Spazio Nobili, dove artisti locali e nazionali espongono le proprie opere. La mostra rimarrà aperta nei prossimi giorni, offrendo al pubblico l’opportunità di visitare le installazioni e le creazioni esposte.

Torna, nel Comune di Montelabbate Contemporanea, la collettiva d’arte alla sua seconda edizione e che viene ospitata negli spazi espositivi dello Spazio Nobili. L’inaugurazione si terrà oggi alle ore 18, dando ufficialmente il via a un nuovo appuntamento dedicato all’arte nelle sue molteplici forme. Dopo il successo della prima edizione, la rassegna torna con una nuova selezione di artisti e opere che dialogano tra linguaggi, tecniche e visioni diverse della contemporaneità. La mostra vedrà la partecipazione di numerosi artisti del territorio e non solo: Simona Bursi (foto), Deborah Coli, Martino Conti, Franco Cingolani, Elisa Farina, Angela... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La collettiva d’arte “Contemporanea“ si inaugura oggi alle 18

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