Arezzo, 23 aprile 2026 – “ Arte video e ambiente” a Casa Masaccio. Sarà inaugurata giovedì 30 aprile alle 18 l’esposizione curata da Stefano Pezzato, un progetto del Centro Pecci Prato Fondazione per le arti contemporanee In Toscana e promosso da Casa Masaccio centro per l’arte contemporanea nell’ambito del progetto Rete del contemporaneo in Toscana e arte ambientale Dal 30 aprile al 30 maggio, Casa Masaccio centro per l’arte contemporanea di San Giovanni Valdarno ospita la mostra “Arte video e ambiente”, un progetto del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana e curato da Stefano Pezzato, responsabile della collezione e degli archivi del Centro Pecci.🔗 Leggi su Lanazione.it

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