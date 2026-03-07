arcos inaugurazione della mostra del maestro italo mustone

È stata aperta al Museo ARCOS di Benevento la mostra “In un tempo liquido” dedicata a Italo Mustone. L’esposizione presenta una selezione di opere che rappresentano diverse fasi della sua ricerca artistica degli ultimi trent’anni. La rassegna si concentra sui lavori più significativi realizzati dall’artista nel corso della sua carriera. La mostra rimarrà visitabile fino a una data ancora da comunicare.

È stata inaugurata presso il Museo ARCOS di Benevento la mostra "In un tempo liquido" di Italo Mustone, un progetto espositivo che ripercorre e mette in dialogo alcune delle tappe più significative della ricerca dell'artista negli ultimi trent'anni. L'apertura della mostra si è svolta alla presenza di numerose autorità istituzionali e di un pubblico particolarmente partecipe. Tra gli intervenuti il neoconsigliere provinciale Giovanni Zanone, l'assessore alla Cultura del Comune di Benevento Antonella Tartaglia Polcini e il direttore del Museo ARCOS Ferdinando Creta, che hanno sottolineato l'importanza dell'iniziativa nel quadro delle attività culturali promosse dal museo e del dialogo costante con le ricerche artistiche del territorio.

