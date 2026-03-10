Tutto pronto per l' inaugurazione della mostra personale di Arnaldo Gallinucci intitolata ' piccole emozioni'

Giovedì 12 marzo alle 19.30 si terrà l'inaugurazione della mostra personale di Arnaldo Gallinucci, intitolata

Giovedì 12 marzo alle ore 19.30, presso La Cantera di Cesena, sarà inaugurata la mostra personale di Arnaldo Gallinucci, intitolata "piccole emozioni". Si tratta della quinta serata di Particol'arte, evento artistico organizzato da Alice Tamburini. Il classico passaggio del testimone con intervista si terrà tra l'artista Stefano Ricci, che ha terminato la sua esposizione, e Arnaldo Gallinucci, in mostra fino al 7 aprile (orari dalle 7 di mattina fino all'una di notte). La mostra di Gallinucci si intitola "piccole emozioni", un titolo che racchiude il cuore della sua ricerca: cogliere l'essenziale, trasformare la quotidianità in visione, dare forma pittorica alle emozioni più intime e universali.

