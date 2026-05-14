In Russia, nel 2024, sono stati approvati emendamenti alla legge federale sui narcotici e le sostanze psicotrope. Questi cambiamenti, già firmati dal presidente, prevedono la criminalizzazione della propaganda e della diffusione di informazioni relative all’uso di sostanze illegali. La normativa mira a limitare la diffusione di contenuti che possono incoraggiare o promuovere l’uso di queste sostanze.

Già nel 2024 Vladimir Putin aveva controfirmato gli emendamenti agli articoli 1 e 46 della Legge federale sui narcotici e le sostanze psicotrope, per mettere fuorilegge la propaganda e la diffusione di informazioni sull’uso di sostanze illegali. In quell’occasione, si stabilì che un’eccezione poteva essere fatta per le opere letterarie, che da quel momento dovevano però esibire una dicitura di avvertimento su quel particolare contenuto. Cosa che è puntualmente avvenuta anche per capolavori immortali della letteratura russa come “Padri e figli” di Turgenev, “Il naso” di Gogol’, “Il maestro e Margherita” e (ovviamente) “Morfina” di Bulgakov e persino su una collezione di raconti per ragazzi di Tolstoj.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Russia: è uscita la legge, riscrivo il mio rap

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Arona, il "mood laghista" conquista il rap: Izi e Vegas Jones nel nuovo disco di Chryverde in uscita venerdìIl produttore aronese Chryverde ha annunciato la tracklist e le collaborazioni di "Des Iles 2", il suo nuovo album in uscita venerdì 15 maggio.

Biennale, tra carte al Mic e visite a La Russa: il caso Russia cerca una via d’uscitaButtafuoco vola a Roma nel giorno delle verifiche del Ministero della Cultura sulle carte della Biennale.

Temi più discussi: Russia Cristiana. Di fronte alle guerre, guardiamo i testimoni - Comunione e Liberazione; UniCredit in uscita dalla Russia: accordo per cedere parte di Ao Bank; Sconfitta casalinga | Putin perde consensi pure in Russia; Ambasciatore Russia alla Biennale: Italia bersaglio di brutali diktat Ue. Blitz delle Pussy Riot.

Da giugno Arabia Saudita, Russia e altri 5 Paesi dell' #Opec+ aumenteranno la loro produzione di #petrolio di 188mila barili al giorno. La decisione è stata presa nella riunione odierna, la prima dopo l'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'organizzazione. x.com

Russia: è uscita la legge, riscrivo il mio rapResa ancor più severa la legge contro la propaganda delle droghe. Gli esiti, però, nella musica e nella letteratura, sono paradossali. L'articolo Russia: è uscita la legge, riscrivo il mio rap provien ... msn.com

Rapporti di forzaLa palese vulnerabilità russa e l’inspiegabile strategia prudente dell’OccidenteGli attacchi ucraini contro raffinerie, terminal e impianti militari mostrano che Mosca non può più tenere il conflitto lontano da casa. La debolezza del Cremlino contrasta con la lentezza di molte ca ... linkiesta.it