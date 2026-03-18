Biennale tra carte al Mic e visite a La Russa | il caso Russia cerca una via d’uscita

Nel giorno delle verifiche del Ministero della Cultura sulle carte della Biennale, uno degli autori coinvolti si reca a Roma. Nel frattempo, si svolgono visite a La Russa e l’artista Buttafuoco si sposta nella capitale per questioni legate all’esposizione. La situazione riguarda la gestione e le pratiche della manifestazione artistica internazionale e le relative procedure amministrative.

Buttafuoco vola a Roma nel giorno delle verifiche del Ministero della Cultura sulle carte della Biennale. La motivazione? Una visita al presidente del Senato la Russa per chiedere una mediazione. Mentre le tensioni restano alte, la politica prova (forse) a ricucire Nel giorno in cui il Ministero della Cultura riceve finalmente le carte dellaBiennalesullaspinosa riapertura del padiglione russo, il presidente della Fondazione,Pietrangelo Buttafuoco, decide di andare aRoma. Non al Mic, però. Secondo quanto riportato daLa Repubblica, la tappa sarebbe stataPalazzo Madama, dove avrebbe incontrato il presidente del SenatoIgnazio La Russa. Una visita tra vecchi amici, certo, lunga militanza, stessa terra, ma con ogni probabilità anchequalcosa di più concreto sul tavolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Biennale, tra carte al Mic e visite a La Russa: il caso Russia cerca una via d’uscita Articoli correlati Biennale Arte, caso Russia. Giuli: “Si dimetta rappresentante MiC” ma lei rifiutaResta alta la tensione nella Biennale di Venezia dopo l’annuncio della presenza del padiglione russo alla prossima Biennale Arte, in programma dal 9... Il ministro Giuli chiede dimissioni rappresentante Mic nel Cda Biennale di Venezia per la presenza della RussiaIl ministro della Cultura, Alessandro Giuli, «ha chiesto alla rappresentante del Mic nel Consiglio di amministrazione della Biennale, Tamara... Una selezione di notizie su Biennale tra carte al Mic e visite a La... Temi più discussi: Il Mic chiede le carte tra Biennale e Russia; Scontro Giuli-Biennale, inviate le carte al ministero: Nessuna norma violata; La Biennale consegna le carte al Ministero: Regole rispettate. Giuli valuta che fare all'inaugurazione (di G. Ucciero); Biennale, il Ministero: Dateci le carte sui rapporti con Mosca. Giuli pensa agli ispettori. Tensioni tra Biennale e ministero sulla partecipazione della RussiaLa Fondazione assicura che le sanzioni sono state rispettate: il ministero valuta le carte e controlla la corrispondenza con la Russia prima della presentazione del Padiglione Centrale ... notizie.it La Biennale consegna le carte al Ministero: Regole rispettate. Giuli valuta che fare all'inaugurazioneNessuno ripone le armi. Buttafuoco vuole aprire il padiglione russo, sicuro di non aver violato alcuna norma, e Salvini lo sostiene. Giuli vuole vederci ... huffingtonpost.it Ultim'ora: Incendio alla Biennale di Venezia - facebook.com facebook L’altro boicottaggio. I pro-pal contro Israele alla Biennale x.com