Arona il mood laghista conquista il rap | Izi e Vegas Jones nel nuovo disco di Chryverde in uscita venerdì

Il produttore aronese Chryverde ha annunciato la tracklist e le collaborazioni di "Des Iles 2", il suo nuovo album in uscita venerdì 15 maggio. Il progetto, nato tra le mura di una villa sul Lago Maggiore, consolida il legame tra l'artista di Arona e il territorio, trasformando le atmosfere.🔗 Leggi su Novaratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Ranjha: il nuovo disco di Jonny Greenwood in uscita nel 2026Jonny Greenwood, chitarrista dei Radiohead, sta preparando il ritorno con un nuovo progetto musicale intitolato Ranjha.

Dani Cibbi & Suecra, “Bella Domanda” è un disco controcorrente nel rap italianoIl nuovo album del duo “Bella Domanda” di Dani Cibbi e Suecra mette al centro il contenuto, la riflessione e una scrittura che non cerca scorciatoie.