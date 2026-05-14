Ruolo del docente in 3 fasi | la lezione di Galiano sul talento nascosto e su Pigmalione Se sei riuscito a togliere ora devi riuscire a toglierti

Un video pubblicato su Facebook dall'insegnante e scrittore mostra una lezione in cui si affrontano i temi del talento nascosto e della teoria di Pigmalione. Durante il discorso, si sottolinea l'importanza di riconoscere e valorizzare le capacità degli studenti, con un passaggio che invita a lasciar andare le aspettative per poter progredire. La lezione si articola in tre fasi e invita a riflettere sul ruolo dell'insegnante nello sviluppo personale degli studenti.

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Un video pubblicato su Facebook dall'insegnante e scrittore Enrico Galiano offre uno spunto di riflessione sul senso profondo dell'educazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Se sei un giocatore del Senegal, per giocare ai Mondiali devi pagare 15.000 dollari di cauzioneI tifosi – e al momento addirittura anche i giocatori – di diverse nazionali che giocheranno i Mondiali quest’estate dovranno versare fino a 15. Disagio giovanile, la lezione di Enrico GalianoModena, 28 marzo 2026 – Empatia, ascolto e consapevolezza: sono questi i temi che hanno guidato l’incontro con lo scrittore e insegnante Enrico... Temi più discussi: La vita quotidiana di un adolescente è un palcoscenico in cui non è ammesso il fallimento, parliamo del ruolo della scuola e degli insegnanti. INTERVISTA a Giusi Antonia Toto; Supplenze docenti 2026/2027: pubblicata la circolare; Conferma del docente di sostegno per l’a.s. 2026/2027, regole e modalità per la continuità didattica: istanze dal 16 al 29 luglio 2026; Il prof può metterti 3 per assenza alla verifica? Ecco cosa stabilisce la recente sentenza del tribunale. Tutte le informazioni sulla capienza delle graduatorie negli elenchi regionali per le immissioni in ruolo del personale docente. #Personale x.com Scuola ed immissioni in ruolo: la guida definitiva ai nuovi elenchi regionali 2026La guida definitiva ai nuovi elenchi regionali 2026, il nostro legale chiarisce i vari passaggi per le immissioni in ruolo ... informazionescuola.it Immissioni in ruolo 2026: chi vi ha rinunciato può fare domanda per gli elenchi regionali?Immissioni in ruolo 2026, cosa succede a chi ha rinunciato al ruolo? Può iscriversi alle graduatorie regionali? informazionescuola.it