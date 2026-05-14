Ruolo del docente in 3 fasi | la lezione di Galiano sul talento nascosto e su Pigmalione Se sei riuscito a togliere ora devi riuscire a toglierti
Un video pubblicato su Facebook dall'insegnante e scrittore mostra una lezione in cui si affrontano i temi del talento nascosto e della teoria di Pigmalione. Durante il discorso, si sottolinea l'importanza di riconoscere e valorizzare le capacità degli studenti, con un passaggio che invita a lasciar andare le aspettative per poter progredire. La lezione si articola in tre fasi e invita a riflettere sul ruolo dell'insegnante nello sviluppo personale degli studenti.
Un video pubblicato su Facebook dall'insegnante e scrittore Enrico Galiano offre uno spunto di riflessione sul senso profondo dell'educazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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