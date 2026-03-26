Per partecipare ai Mondiali, i giocatori del Senegal devono versare una cauzione di 15.000 dollari. Anche i tifosi di alcune nazionali che prenderanno parte alla competizione devono effettuare un pagamento simile. La misura riguarda sia gli atleti che i supporter, coinvolgendo diverse nazionali in vista dell’evento in programma quest’estate.

I tifosi – e al momento addirittura anche i giocatori – di diverse nazionali che giocheranno i Mondiali quest’estate dovranno versare fino a 15.000 dollari di cauzione per ottenere un visto turistico e poter così entrare negli Stati Uniti. La Fifa sta esercitando pressioni sull’amministrazione Trump affinché conceda delle esenzioni almeno ai giocatori, scrive il New York Times. Secondo le nuove regole per entrare negli Stati Uniti volute da Trump, i cittadini di alcuni paesi che si recano negli Stati Uniti con un visto per affari o turismo (visti B-1 e B-2) sono soggetti al pagamento di una cauzione. Si chiama “Visa Bond Pilot Program”, e riguarda 50 paesi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Se sei un giocatore del Senegal, per giocare ai Mondiali devi pagare 15.000 dollari di cauzione

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