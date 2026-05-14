Running Point | Netflix annuncia ufficialmente il rinnovo per la terza stagione

Netflix ha annunciato che la serie comedy con Kate Hudson sarà rinnovata per una terza stagione. La piattaforma ha comunicato ufficialmente che nuovi episodi sono in fase di produzione. La notizia riguarda la conferma del ritorno della serie, che ha avuto successo con le stagioni precedenti. La produzione della nuova stagione è in corso e non sono stati ancora divulgati dettagli sulla data di uscita.

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Netflix conferma ufficialmente Running Point 3: la serie comedy con Kate Hudson tornerà con nuovi episodi. I dettagli sul rinnovo e le anticipazioni sul cast. La gestione dei Los Angeles Waves non si ferma qui: Running Point, la serie comedy che ha portato lo spettatore dietro le quinte del basket professionistico, tornerà con una terza stagione. Il colosso dello streaming ha confermato la prosecuzione del progetto, consolidando il successo della produzione firmata da Mindy Kaling. La notizia rappresenta un segnale forte per gli appassionati che hanno seguito con trasporto le vicende di Isla Gordon, la protagonista che si trova a navigare tra le acque agitate di una franchigia NBA ereditata dal padre e le costanti frizioni con i suoi ambiziosi fratelli.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Running Point: Netflix annuncia ufficialmente il rinnovo per la terza stagione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Running Point, seconda stagione il 23 aprile su Netflix con Kate HudsonIl mondo del basket professionistico, le dinamiche familiari complesse e le sfide legate alla leadership femminile in un ambiente dominato dagli... Leggi anche: Running Point 3 è ufficiale: continua la comedy Netflix con Kate Hudson Temi più discussi: Kate Hudson in Running Point 2: 'Quanta strada ancora per le donne al potere'; Netflix Upfront 2026: tutti i nuovi contenuti; Netflix Upfront 2026: Get Closer; Record shock su Netflix: Man on Fire sta facendo numeri da capogiro. Netflix rinnova le comedy Running Point e Big MistakesNetflix annuncia agli Upfront il rinnovo della comedy sportiva Running Point per una terza stagione e della crime comedy Big Mistakes per una seconda stagione. comingsoon.it Running Point 3 si farà? News sulla terza stagione della serie NetflixSe hai appena finito di vedere la seconda stagione, è normale chiederselo: ci sarà Running Point 3 su Netflix? Il finale ha lasciato parecchi spunti aperti e ha acceso la curiosità dei fan, pronti a s ... daninseries.it