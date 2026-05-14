Running Point 3 è ufficiale | continua la comedy Netflix con Kate Hudson

Netflix ha annunciato ufficialmente che la serie comedy con protagonista Kate Hudson, intitolata Running Point, avrà una terza stagione. La conferma è arrivata attraverso un post pubblicato sui canali social della piattaforma streaming. La serie, che ha riscosso successo, continuerà con nuovi episodi e sarà disponibile prossimamente sulla piattaforma. La produzione della nuova stagione è già in programma.

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‘Running Point’ avrà una terza stagione. Il rinnovo della serie comedy con protagonista Kate Hudson è appena stato annunciato da Netflix con un post sui suoi canali social. Una notizia che smentisce le voci di cancellazione della serie dopo un calo di visualizzazioni del secondo capitolo e.🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Running Point, seconda stagione il 23 aprile su Netflix con Kate HudsonIl mondo del basket professionistico, le dinamiche familiari complesse e le sfide legate alla leadership femminile in un ambiente dominato dagli... Leggi anche: Running Point: svelato il trailer della seconda stagione con Kate Hudson Temi più discussi: Netflix Upfront 2026: tutti i nuovi contenuti; Netflix Top 10: Buen Camino il più visto in lingua non inglese, vola Apex, parte bene Man on Fire; Fassa Sport Moena; Genova - Sport Point Uisp: martedì 12 maggio incontro sulla privacy. Netflix rinnova cose. In particolare, Comedy: RUNNING POINT è stata rinnovata per la Stagione 3 e BIG MISTAKES, la recente novità di e con Dan Levy, tornerà per la S2. #SerieTV x.com Netflix rinnova le comedy Running Point e Big MistakesNetflix annuncia agli Upfront il rinnovo della comedy sportiva Running Point per una terza stagione e della crime comedy Big Mistakes per una seconda stagione. comingsoon.it Running Point 3 si farà? News sulla terza stagione della serie NetflixSe hai appena finito di vedere la seconda stagione, è normale chiederselo: ci sarà Running Point 3 su Netflix? Il finale ha lasciato parecchi spunti aperti e ha acceso la curiosità dei fan, pronti a s ... daninseries.it