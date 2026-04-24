running point seconda stagione il 23 aprile su netflix con kate hudson

Il 23 aprile debutta su Netflix la seconda stagione di Running Point, una comedy incentrata sul mondo del basket professionistico. La serie segue le vicende di una squadra e delle loro famiglie, affrontando anche le sfide della leadership femminile in un ambiente tradizionalmente maschile. La protagonista è interpretata da Kate Hudson, che torna a vestire i panni di una figura chiave nel settore sportivo.

Il mondo del basket professionistico, le dinamiche familiari complesse e le sfide legate alla leadership femminile in un ambiente dominato dagli uomini tornano protagonisti in Running Point, la comedy di Netflix che arriva con la sua seconda stagione il 23 aprile. La serie, ideata da Mindy Kaling insieme a Ike Barinholtz e David Stassen, prende spunto dalla storia reale di Jeanie Buss, proprietaria dei Lakers e coinvolta anche come produttrice esecutiva. La trama segue una squadra immaginaria dell’NBA, i Los Angeles Waves. Al centro della narrazione c’è Isla Gordon, interpretata da Kate Hudson: una dirigente determinata, spesso non presa sul serio, che deve destreggiarsi tra le pressioni della famiglia e le logiche dure dello sport professionistico.🔗 Leggi su 361magazine.com

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RUNNING POINT - Stagione 2 (2026) | Trailer italiano della serie con Kate Hudson | NETFLIX

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