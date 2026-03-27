Running Point | svelato il trailer della seconda stagione con Kate Hudson

Il trailer della seconda stagione di Running Point è stato pubblicato su Netflix, con data di uscita prevista per il 23 aprile. Nella nuova stagione, l’attrice Kate Hudson interpreta un personaggio coinvolto in sfide familiari e nel controllo della squadra di football dei Los Angeles Waves. La serie prosegue con le vicende dei protagonisti e le loro dinamiche sportive e personali.

Running Point torna su Netflix il 23 aprile. Guarda il trailer della stagione 2 con Kate Hudson tra sfide in famiglia e il controllo dei Los Angeles Waves. Running Point si prepara a tornare sul parquet di Netflix con una seconda stagione che promette ancora più scintille, segreti di famiglia e canestri spettacolari. Il nuovo trailer ufficiale, appena rilasciato, mostra una Isla Gordon (interpretata dalla candidata all'Oscar Kate Hudson) ormai pienamente calata nel suo ruolo di presidente dei Los Angeles Waves. Il cuore pulsante dei nuovi episodi sarà il complesso rapporto tra Isla e suo fratello Cam (Justin Theroux). Dopo il finale della scorsa stagione, Cam è tornato in scena dichiarando di voler sostenere la sorella, ma le immagini del trailer suggeriscono una realtà ben diversa. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Running Point: svelato il trailer della seconda stagione con Kate Hudson Articoli correlati Monarch: Legacy of Monsters – Svelato il trailer della seconda stagione (e un primo sguardo al nuovo Kaiju)Manca ancora più di un anno prima del ritorno al cinema di Kong e Godzilla in Supernova, ma Monarch: Legacy of Monsters 2 è pronta per riempire il... Leggi anche: Your Friends & Neighbors 2, svelato il teaser trailer della nuova stagione della serie con Jon Hamm