Rugby Europe Championship Portogallo campione mentre la Georgia affonda nello scandalo doping

Da oasport.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Rugby Europe Championship, il Portogallo ha vinto il titolo battendo in finale la Georgia con il punteggio di 19-17. La partita si è svolta a Leganés, vicino a Madrid, e ha visto il Portogallo interrompere un lungo dominio della Georgia nel torneo. Nel frattempo, la nazionale georgiana è coinvolta in uno scandalo doping che ha suscitato attenzione.

Dopo anni di dominio georgiano, il trono del rugby europeo fuori dal Sei Nazioni cambia padrone. A Leganés, alle porte di Madrid, il Portogallo conquista il Rugby Europe Championship battendo 19-17 la Georgia e interrompendo un’egemonia che sembrava destinata a durare ancora a lungo. È un successo che mancava da 22 anni e che restituisce ai “Lobos” una dimensione internazionale sempre più credibile, al termine di una finale combattuta e piena di colpi di scena. La partita, giocata a Leganés, si apre con grande tensione e pochi spazi. Il Portogallo guidato da Simon Mannix fatica a concretizzare, mentre la Georgia prova a imporre il suo tradizionale dominio fisico. 🔗 Leggi su Oasport.it

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