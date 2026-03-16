Rugby Europe Championship Portogallo campione mentre la Georgia affonda nello scandalo doping

Nel Rugby Europe Championship, il Portogallo ha vinto il titolo battendo in finale la Georgia con il punteggio di 19-17. La partita si è svolta a Leganés, vicino a Madrid, e ha visto il Portogallo interrompere un lungo dominio della Georgia nel torneo. Nel frattempo, la nazionale georgiana è coinvolta in uno scandalo doping che ha suscitato attenzione.

Dopo anni di dominio georgiano, il trono del rugby europeo fuori dal Sei Nazioni cambia padrone. A Leganés, alle porte di Madrid, il Portogallo conquista il Rugby Europe Championship battendo 19-17 la Georgia e interrompendo un’egemonia che sembrava destinata a durare ancora a lungo. È un successo che mancava da 22 anni e che restituisce ai “Lobos” una dimensione internazionale sempre più credibile, al termine di una finale combattuta e piena di colpi di scena. La partita, giocata a Leganés, si apre con grande tensione e pochi spazi. Il Portogallo guidato da Simon Mannix fatica a concretizzare, mentre la Georgia prova a imporre il suo tradizionale dominio fisico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby Europe Championship, Portogallo campione, mentre la Georgia affonda nello scandalo doping Articoli correlati United Rugby Championship: contro gli Scarlets la Benetton Treviso non può sbagliareSi disputa questo fine settimana l’undicesimo turno dell’United Rugby Championship e a Monigo la Benetton Treviso ospita i gallesi Scarlets. United Rugby Championship: deludente pareggio per la Benetton Treviso con gli ScarletsIl pareggio lascia l’amaro in bocca alla Benetton Treviso, che al Monigo non va oltre un 20-20 contro gli Scarlets al termine di una sfida... Una raccolta di contenuti su Rugby Europe Championship Argomenti discussi: Rugby in diretta: la programmazione TV e streaming da venerdì 13 marzo a domenica 15 marzo; Chi salirà sul podio europeo del rugby? Conto alla rovescia per le finali del Rugby Europe Championship che si giocheranno a Madrid tra pochi giorni.