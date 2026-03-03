Nuovo scandalo doping in Kenya altri 30 atleti di diverse discipline sospesi | il fenomeno del no-show

Un nuovo scandalo doping in Kenya ha portato alla sospensione di altri 30 atleti di diverse discipline, tra cui atletica leggera, basket e calcio. Il fenomeno del no-show ha caratterizzato le recenti vicende, con numerosi atleti che non si sono presentati ai controlli o alle competizioni ufficiali. La situazione si sta aggravando, coinvolgendo un numero crescente di sport e atleti di varia provenienza.

Lo scandalo del doping in Kenya si è allargato ancor più coinvolgendo oltre l'atletica leggera anche gli altri sport come basket e calcio. Non solo test positivi ma anche il sempre più diffuso fenomeno del "no-show", con gli atleti che scompaiono ai radar dei controlli.