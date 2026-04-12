Nella sedicesima giornata della regular season della Serie A Élite maschile di rugby, il Valorugby Emilia ha vinto il match in posticipo, conquistando così un posto ai playoff. La partita si è svolta tra le squadre che si contendono posizioni importanti in classifica, e questa vittoria permette alla squadra di aumentare le proprie possibilità di accesso alle fasi finali della competizione. La stagione si avvia ormai verso le sue fasi con diverse squadre in corsa per i posti di rilievo.

Il posticipo della 16ma e terzultima giornata della regular season della Serie A Élite maschile 2025-2026 di rugby emette il primo verdetto in ottica post season: il Valorugby Emilia liquida per 52-7 i Sitav Lyons, conquista il punto di bonus offensivo e torna in vetta alla classifica, qualificandosi aritmeticamente per le semifinali play-off. La squadra di Marcello Violi, dopo aver chiuso il primo tempo sul 19-7, trova il bonus offensivo in avvio di ripresa, e poi dilaga, mettendo a segno, nel complesso, ben otto mete, approfittando anche del rosso comminato al 54? ad Acosta, che lascia gli ospiti in 14 contro 15, per poi chiudere il match in doppia superiorità numerica, in virtù del giallo sventolato al 73? ad Horgan.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, in Serie A Élite il Valorugby Emilia vince il posticipo e vola ai play-off

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