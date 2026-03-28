Durante la notte, tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Candia Lomellina e Vigevano, dopo aver tentato di rubare un sollevatore del valore di 105mila euro. Il furto è stato sventato grazie al sistema di localizzazione GPS installato sull’attrezzatura, che ha permesso di rintracciare e bloccare i responsabili. I tre uomini, con precedenti penali, sono stati portati in caserma.

Avevano già limato le chiavi e rimosso un localizzatore, ma non sapevano che il mezzo da 105mila euro nascondeva un secondo segreto tecnologico che ha guidato i carabinieri dritto nel loro nascondiglio Un colpo da 105mila euro sventato nella notte grazie al gps. I carabinieri della stazione di Candia Lomellina (Pavia), con il supporto dei colleghi di Vigevano, hanno arrestato tre uomini di 26, 36 e 47 anni, tutti con precedenti, per furto aggravato in concorso. L’operazione è scattata poco prima della mezzanotte del 27 marzo a Valle Lomellina. Alla centrale operativa era stato segnalato il furto di un sollevatore all’interno di un cantiere. Il mezzo è stato localizzato grazie al sistema di rilevamento satellitare: i militari hanno individuato la macchina operatrice in una strada sterrata e buia tra la vegetazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Rubano un sollevatore da 100mila euro ma il GPS li "tradisce": tre arresti nella notte

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