Furto alla mostra su Raffaella Carrà sparite due cinture originali dagli abiti di scena

Durante l’ultima giornata della mostra dedicata a Raffaella Carrà, è stato riscontrato il furto di due cinture originali che facevano parte degli abiti di scena esposti. La scoperta è avvenuta al momento dell’apertura, suscitando attenzione tra i visitatori e le autorità presenti. Le cinture sono considerate parti originali dei costumi indossati dall’artista durante le sue performance pubbliche. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

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