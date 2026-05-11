Furto alla mostra su Raffaella Carrà sparite due cinture originali dagli abiti di scena
Durante l’ultima giornata della mostra dedicata a Raffaella Carrà, è stato riscontrato il furto di due cinture originali che facevano parte degli abiti di scena esposti. La scoperta è avvenuta al momento dell’apertura, suscitando attenzione tra i visitatori e le autorità presenti. Le cinture sono considerate parti originali dei costumi indossati dall’artista durante le sue performance pubbliche. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.
(Adnkronos) – Scoperta amara all'apertura dell'ultima giornata della mostra 'Rumore', dedicata a Raffaella Carrà. Sono state rubate due cinture originali appartenenti a storici abiti di scena dell’artista. A notare l’assenza, domenica mattina prima dell’apertura al pubblico, sono stati i proprietari della collezione, Giovanni Gioia e Vincenzo Mola, durante le operazioni di disallestimento dopo oltre tre. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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