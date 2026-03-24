Furto d' auto nel Casertano Il GPS tradisce il ricettatore ritrovato un Suv nel Frusinate

Un furto di auto nel Casertano ha portato all’individuazione di un SUV nel Frusinate grazie al sistema GPS. Le forze dell’ordine, grazie alla collaborazione tra diversi reparti, sono riuscite a rintracciare il veicolo e a individuare il ricettatore coinvolto. La tecnologia satellitare si conferma un elemento chiave nelle operazioni di contrasto ai reati contro il patrimonio.

I Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo rintracciano una Volvo rubata a Sessa Aurunca seguendo le coordinate satellitari La tecnologia satellitare e la stretta sinergia tra i reparti territoriali dell'Arma dei Carabinieri si confermano strumenti fondamentali per il contrasto ai reati contro il patrimonio. Un'operazione lampo, condotta dai militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo (FR), ha portato al rapido recupero di un'autovettura rubata e alla denuncia di un uomo di 51 anni con l'accusa di ricettazione. La vicenda ha avuto inizio a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Un cittadino si era recato presso la locale Stazione dei Carabinieri per denunciare la sparizione del proprio veicolo, una Volvo XC60. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Articoli correlati

Crolla insegna nel Casertano, auto e palazzo bloccatoIntervento dei Vigili del Fuoco di Caserta nel Comune di Casapulla, in provincia di Caserta, lungo la via Nazionale Appia, per il cedimento...

Leggi anche: Il furto dell’auto, l’uso del Gps, il ritrovamento e la coltellata: notte di follia tra giovani

Aggiornamenti e notizie su Furto d'auto nel Casertano Il GPS...

Temi più discussi: Furti d’auto: le auto più rubate e le regioni più colpite; Auto polverizzate in poche ore, dal furto al mercato nero: i nomi della holding di matrice cerignolana - FoggiaToday; Una piaga che non si arresta: le regioni più colpite dai furti; Furti auto, allarme rosso per i Suv: la classifica dei marchi più rubati.

Furti d’auto, allarme SUV: oltre 2.000 veicoli recuperati nel 2025Nel 2025 sono stati recuperati in Italia 2.070 veicoli rubati grazie alle tecnologie LoJack, per un valore complessivo superiore a 74 milioni di euro. Oltre la metà dei ritrovamenti riguarda la catego ... adnkronos.com

Prada, furto milionario. I ladri rubano furgoni e auto per assaltare lo stabilimento. Prese di mira le Fiat 500L: «Sono uscita e non c'era più»DOLO (VENEZIA) - Se l’azienda Prada è quella che ha pagato le conseguenze più pesanti in termini di costi, non va trascurato il dramma economico ed umano che ha colpito ... ilgazzettino.it

Rubano e girano con coltelli, denunciati due giovani a Udine. Altri due minorenni accusati di un furto al centro commerciale #ANSA x.com

Denunciati dai carabinieri due giovani di 18 e 20 anni residenti in provincia di Udine accusati di furto aggravato e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Hanno cercato di rubare generi alimentari in un supermercato. E nella perquisizione i milit - facebook.com facebook