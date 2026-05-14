Ruba prodotti dimagranti e scappa | il farmacista lo rincorre a piedi tra le auto
Mercoledì pomeriggio, intorno alle sette e mezza, una pattuglia di polizia in transito in viale Jenner ha visto un farmacista in grembiule bianco rincorrere a piedi un giovane tra le auto. Il farmacista aveva appena assistito a un tentativo di furto di prodotti dimagranti nel suo negozio e ha deciso di inseguire il ragazzo. La scena si è svolta in strada, con il farmacista che ha cercato di bloccare il giovane mentre questi tentava di allontanarsi con la refurtiva.
Intorno alle sette e mezza di mercoledì pomeriggio, gli agenti di una pattuglia in transito in viale Jenner hanno notato un uomo in grembiule bianco, un farmacista della zona, che correva dietro a un ragazzo. Hanno quindi deciso di intervenire e bloccato il fuggitivo, un islandese di 26 anni.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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