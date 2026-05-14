Ruba prodotti dimagranti e scappa | il farmacista lo rincorre a piedi tra le auto

Mercoledì pomeriggio, intorno alle sette e mezza, una pattuglia di polizia in transito in viale Jenner ha visto un farmacista in grembiule bianco rincorrere a piedi un giovane tra le auto. Il farmacista aveva appena assistito a un tentativo di furto di prodotti dimagranti nel suo negozio e ha deciso di inseguire il ragazzo. La scena si è svolta in strada, con il farmacista che ha cercato di bloccare il giovane mentre questi tentava di allontanarsi con la refurtiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui